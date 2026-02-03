Скидки
«Зенит» сделал предложение «Фенербахче» по Дурану, соглашения с «Аль-Насром» нет — Сьерра

Санкт-петербургский «Зенит» направил официальное предложение турецкому «Фенербахче» о приобретении нападающего Джона Дурана. Как сообщает колумбийский инсайдер Пипе Сьерра, сине-бело-голубые намерены арендовать форварда с правом выкупа.

По данным источника, до сих пор нет соглашения с саудовским «Аль-Насром», которому принадлежат права на игрока. Сообщается, информация, что Дуран уже находится в России, не соответствует действительности.

Джон Дуран выступает за «Фенербахче» на правах аренды с лета 2025 года. В январе прошлого года «Аль-Наср» заплатил английской «Астон Вилле» € 77 млн за переход нападающего.

