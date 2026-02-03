Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Атлетико» подписал 20-летнего полузащитника из МЛС

Мадридский «Атлетико» подписал 20-летнего полузащитника из МЛС
Комментарии

Хавбек Обед Гомес Варгас стал игроком мадридского «Атлетико», покинув «Сиэтл Саундерс», где провёл пять лет. Испанский клуб заключил с 20-летним футболистом контракт на четыре с половиной сезона. Об этом сообщает официальный сайт «Атлетико».

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила € 3 млн. Однако другие источники указывают на сумму в € 8 млн. В сезоне 2025 года Варгас провёл 29 матчей в МЛС, отметившись пятью голами.

Ранее «Атлетико» объявил о покупке у «Аталанты» из Бергамо нападающего национальной команды Нигерии Адемолы Лукмана.

«Атлетико» после 22 туров испанского чемпионата занимает третью строчку в турнирной таблице с 45 очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 10 очков.

Материалы по теме
Официально
«Атлетико» объявил о подписании контракта с Лукманом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android