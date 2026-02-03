«Вест Хэм Юнайтед» взял в аренду защитника «Челси» Дисаси — Романо

«Вест Хэм Юнайтед» согласовал аренду защитника «Челси» Акселя Дисаси. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Сообщается, что лондонские клубы договорились об условиях арендного соглашения, рассчитанного до конца нынешнего сезона.

Аксель Дисаси выступал за «Челси» с августа 2023 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего француза три матча за команду «Челси» U21 и ни одного — за основу. Футболист является воспитанником «Парижа» и ряда других команд. В послужном списке игрока также есть «Реймс», «Монако» и «Астон Вилла». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 15 млн.