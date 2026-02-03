Скидки
Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» из-за недовольства, отступные — € 50 млн

Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» из-за недовольства, отступные — € 50 млн
Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может покинуть Саудовскую Аравию из-за недовольства положением клуба. Как сообщает издание Record, сумма выкупа контракта нападающего составляет € 50 млн, а в качестве возможных вариантов продолжения карьеры рассматриваются МЛС и Европа.

По данным источника, Криштиану Роналду недоволен отношением к «Аль-Насру» со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), государственного органа, который приобрёл контрольный пакет акций четырёх главных клубов страны в 2023 году: «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

Португалец недоволен пассивностью «Аль-Насра» на трансферном рынке в сравнении с другими клубами, управляемыми фондом. Он считает, что PIF препятствует подписанию новых игроков в «Аль-Насре», чтобы помешать команде выиграть титул. На данный момент «Аль-Наср» отстаёт от «Аль-Хиляля» всего на одно очко и продолжает борьбу за чемпионство.

Роналду считает, что заслуживает большего уважения, учитывая решающую роль, которую он сыграл в развитии саудовского футбола и его продвижении на беспрецедентный уровень. Более того, он согласился стать послом чемпионата мира 2034 года, который пройдёт в Саудовской Аравии, чтобы повысить узнаваемость этого соревнования.

Сообщается, что именно поэтому Роналду отказался выходить на поле в матче 20-го тура Про-Лиги с клубом «Эр-Рияд» (1:0). Несмотря на то что он по-прежнему сосредоточен на завоевании своего первого чемпионского титула в Саудовской Аравии и своей личной цели — достичь отметки в 1000 голов, Криштиану Роналду посчитал необходимым выразить протест, считая происходящее с клубом несправедливостью.

Новости. Футбол
