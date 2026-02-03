Тренеру и игрокам «Аль-Насра» запретили давать интервью на фоне бойкота Роналду

По данным саудовской прессы, руководство «Аль-Насра» не разрешило присутствие игроков и тренера в зоне флеш-интервью до и после матча чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом» (1:0), сообщает A Bola.

Ни главный тренер Жорже Жезуш, ни игроки саудовского клуба не выполнили привычные медиа-обязательства до и после матча. Португальский специалист не появился ни на традиционном флеш-интервью перед матчами саудовской лиги, ни на послематчевой пресс-конференции после встречи с «Эр-Риядом». Саудовские СМИ сообщают, что Жорже Жезуш извинился за отсутствие послематчевого комментария.

Отказ от проведения пресс-конференции может обойтись тренеру «Аль-Насра» более чем в € 6,7 тыс.

Отмечается, это происходит на фоне бойкота португальского нападающего Криштиану Роналду, который недоволен работой клуба и отказался выходить на матч с «Эр-Риядом».