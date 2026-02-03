Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренеру и игрокам «Аль-Насра» запретили давать интервью на фоне бойкота Роналду

Тренеру и игрокам «Аль-Насра» запретили давать интервью на фоне бойкота Роналду
Комментарии

По данным саудовской прессы, руководство «Аль-Насра» не разрешило присутствие игроков и тренера в зоне флеш-интервью до и после матча чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом» (1:0), сообщает A Bola.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 20-й тур
02 февраля 2026, понедельник. 18:15 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Окончен
0 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 40'    

Ни главный тренер Жорже Жезуш, ни игроки саудовского клуба не выполнили привычные медиа-обязательства до и после матча. Португальский специалист не появился ни на традиционном флеш-интервью перед матчами саудовской лиги, ни на послематчевой пресс-конференции после встречи с «Эр-Риядом». Саудовские СМИ сообщают, что Жорже Жезуш извинился за отсутствие послематчевого комментария.

Отказ от проведения пресс-конференции может обойтись тренеру «Аль-Насра» более чем в € 6,7 тыс.

Отмечается, это происходит на фоне бойкота португальского нападающего Криштиану Роналду, который недоволен работой клуба и отказался выходить на матч с «Эр-Риядом».

Материалы по теме
Роналду устроил бунт в «Аль-Насре»! Готов к бойкоту, чтобы повлиять на руководство
Роналду устроил бунт в «Аль-Насре»! Готов к бойкоту, чтобы повлиять на руководство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android