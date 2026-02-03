Мор объяснил влияние трансферов Дивеева и Джона на «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о трансферах защитника Игоря Дивеева и полузащитника Джона Джона в «Зенит» и их потенциальное влияния на команду.

«Зенит» стал сильнее. Дивеев однозначно впишется в петербургскую команду и добавит хороший первый пас, чего ранее зенитовцам не хватало. Джон Джон — это креатив. Этот футболист может забивать и пасовать, соединяя линии атаки и защиты. Тоже хорошее усиление», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

11 января 2026 года состоялся трансфер 26-летнего защитника Игоря Дивеева, который перешёл из московского ЦСКА в петербургский клуб. Позже, 28 января, «Зенит» объявил о переходе 23‑летнего Джона Джона из бразильского «Ред Булл Брагантино».