«Бока Хуниорс» отклонил предложение ЦСКА по Себальосу – источник

«Бока Хуниорс» отклонил предложение ЦСКА по Себальосу – источник
Комментарии

Аргентинский «Бока Хуниорс» отклонил предложение московского ЦСКА в размере $ 10 млн за крайнего нападающего Эксекиэля Себальоса, сообщает SportsCenter со ссылкой на журналиста Эмилиано Радди в социальной сети X. Отмечается, сумма отступных за футболиста составляет $ 20 млн.

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». За взрослую команду нападающий принял участие в 130 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года.

Ранее зарубежные СМИ также сообщали об интересе к Себальосу со стороны московского «Спартака».

