Семшов объяснил, почему Алеррандро ушёл из ЦСКА

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об уходе 26-летнего бразильского нападающего Алеррандро из ЦСКА в «Интернасьонал». 30 января форвард перешёл в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2026 года и включает опцию выкупа.

«ЦСКА для Алеррандро — слишком сильная команда. Из‑за отсутствия громадного мастерства он не сумел себя проявить. Да, он неплохой, средний футболист, но у ЦСКА другие задачи и требования. Ты должен выдерживать эти требования, а Алеррандро не смог», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Алеррандро стал игроком ЦСКА в феврале 2025 года. За это время он провёл за армейцев 28 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Мор объяснил влияние трансферов Дивеева и Джона на «Зенит»
