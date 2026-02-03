Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор прокомментировал возможный переход Джона Дурана из «Аль-Насра» в «Зенит»

Мор прокомментировал возможный переход Джона Дурана из «Аль-Насра» в «Зенит»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном трансфере нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит». Ранее СМИ сообщили, что стороны достигли договорённости по сделке — это будет аренда с правом выкупа.

«Может прийти Джон Дуран, которого я хорошо помню. Это очень мощный и быстрый форвард. Если он придёт, то «Зениту» можно будет поставить пятёрку с плюсом за зимнюю трансферную кампанию. Если им где‑то ещё нужно усиление, то это только линия нападения», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Джон Дуран выступает за «Фенербахче» на правах аренды с лета 2025 года. В январе прошлого года «Аль-Наср» заплатил английской «Астон Вилле» € 77 млн за переход нападающего.

Материалы по теме
Появились новые подробности по возможному переходу форварда «Аль-Насра» Дурана в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android