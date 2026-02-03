Скидки
Главная Футбол Новости

В сборной России отреагировали на игру Сафонова в матче Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ»

В сборной России отреагировали на игру Сафонова в матче Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ»
Комментарии

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. В матче 20-го тура Сафонов помог парижанам обыграть «Страсбург» (2:1), отразив пенальти на 20-й минуте встречи.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

«Эта игра оставила те же впечатления, что и предыдущие с участием Матвея. Он снова отыграл уверенно, снова выручил в нужный момент и помог своему клубу добыть важную победу, став лучшим игроком матча», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

В этом сезоне Матвей является лучшим вратарём по отражённым 11-метровым ударам. Всего в текущем сезоне он сыграл в шести матчах за клуб, пропустил пять мячей и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.

