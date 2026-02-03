Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов: «ПСЖ» набирал очки благодаря Сафонову и терял, когда неудачно играл Шевалье

Кафанов: «ПСЖ» набирал очки благодаря Сафонову и терял, когда неудачно играл Шевалье
Комментарии

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов сравнил влияние на игру «ПСЖ» голкипера Матвея Сафонова и его конкурента по позиции француза Люку Шевалье.

«Если проводить параллели с прошлым сезоном, когда в воротах играл Доннарумма, в этом сезоне победы «ПСЖ» даются не так легко и всё большую роль играет вратарь. Во всех последних встречах команда набирала очки благодаря мастерству Матвея и теряла, когда неудачно играл Шевалье. Сейчас российские болельщики наблюдают период, когда мы видим нашего голкипера в отличной форме, хотя ему и пришлось пропустить месяц из‑за травмы, и в превосходном психологическом состоянии, когда он при этом получает от каждой игры большое удовольствие», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

В этом сезоне Матвей является лучшим вратарём по отражённым 11-метровым ударам. Всего в нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах за клуб, пропустив пять мячей. Кроме того, на счету россиянина два «сухих» матча. Шевалье провёл в составе парижан 26 матчей во всех турнирах, пропустив 28 мячей и в 10 сыграл «на ноль».

Материалы по теме
В сборной России отреагировали на игру Сафонова в матче Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android