Кафанов ответил, кто должен выйти в старте «ПСЖ» в игре с «Марселем» — Сафонов или Шевалье

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто должен выйти в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» в воротах в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» — российский голкипер Матвей Сафонов или его конкурент по позиции француз Люка Шевалье.

«Следующий матч «ПСЖ» проведёт с «Марселем». С учётом важности и силы соперника Матвей должен занять место в воротах парижан в предстоящем поединке, — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне Сафонов сыграл в шести матчах за клуб, пропустив пять мячей. Кроме того, на счету россиянина два «сухих» матча. Шевалье провёл в составе парижан 26 встреч во всех турнирах, пропустив 28 мячей и в 10 сыграл «на ноль».