Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов ответил, кто должен выйти в старте «ПСЖ» в игре с «Марселем» — Сафонов или Шевалье

Кафанов ответил, кто должен выйти в старте «ПСЖ» в игре с «Марселем» — Сафонов или Шевалье
Комментарии

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто должен выйти в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» в воротах в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» — российский голкипер Матвей Сафонов или его конкурент по позиции француз Люка Шевалье.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Марсель
Марсель
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Следующий матч «ПСЖ» проведёт с «Марселем». С учётом важности и силы соперника Матвей должен занять место в воротах парижан в предстоящем поединке, — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне Сафонов сыграл в шести матчах за клуб, пропустив пять мячей. Кроме того, на счету россиянина два «сухих» матча. Шевалье провёл в составе парижан 26 встреч во всех турнирах, пропустив 28 мячей и в 10 сыграл «на ноль».

Материалы по теме
В сборной России отреагировали на игру Сафонова в матче Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android