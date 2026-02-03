«Ливерпуль» объявил о переходе 20-летнего защитника «Ренна»

«Ливерпуль» объявил о трансфере 20-летнего центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке.

«Мы достигли соглашения о трансфере защитника Жереми Жаке из «Ренна». Футболист присоединится к клубу перед сезоном-2026/2027 — при условии получения разрешения на работу и международного допуска», — говорится в заявлении пресс-службы «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» согласился выплатить фиксированную сумму в € 66,3 млн плюс потенциальные € 5,7 млн в виде бонусов

В текущем сезоне защитник провёл 19 матчей во всех турнирах за «Страсбург». Результативными действиями он не отметился. Также на его счету пять матчей за молодёжную сборную Франции.