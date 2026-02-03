Артета — о Мерино: его травма настолько редкая — операция не гарантирует успеха

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму полузащитника лондонцев и сборной Испании Микеля Мерино, который будет прооперирован из‑за травмы ноги. Отмечается, что у чемпиона Европы повреждение кости в правой стопе.

«Операция, предстоящая Мерино, не гарантирует стопроцентного успеха. Это серьёзный удар для нашей команды, ведь он является универсальным игроком, способным действовать на разных позициях. Травма настолько редкая, что мы пока не можем точно сказать, как быстро он восстановится. Мы доверяем Микелю и уверены, что он приложит максимум усилий для скорейшего возвращения. Однако важно учитывать особенности процесса реабилитации и уникальность травмы. Потеря столь значимого футболиста незадолго до окончания сезона вынуждает искать адекватную замену», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что 29‑летний испанский хавбек может вернуться в строй в конце сезона, однако не исключается, что футболист пропустит чемпионат мира — 2026, который пройдёт летом. В нынешнем сезоне 29‑летний испанец провёл 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.