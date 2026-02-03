Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» отреагировал на слова Инфантино о возможном снятии бана с России

Экс-игрок «Спартака» отреагировал на слова Инфантино о возможном снятии бана с России
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о словах президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«Думаю, публичное заявление Инфантино — это уже большой прорыв. Это очень важная речь. Конечно, прямо на следующий день нас не вернут, но посыл сделан правильный. Коллеги Инфантино теперь задумаются. Мы приближаемся к полноценному возвращению. Виден свет в конце тоннеля», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
Мор прокомментировал возможный переход Джона Дурана из «Аль-Насра» в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android