Экс-игрок «Спартака» отреагировал на слова Инфантино о возможном снятии бана с России

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о словах президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«Думаю, публичное заявление Инфантино — это уже большой прорыв. Это очень важная речь. Конечно, прямо на следующий день нас не вернут, но посыл сделан правильный. Коллеги Инфантино теперь задумаются. Мы приближаемся к полноценному возвращению. Виден свет в конце тоннеля», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.