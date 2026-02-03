The Telegraph назвал трёх возможных сменщиков Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Бывший тренер «Реала» Хаби Алонсо, экс-тренер «Челси» Энцо Мареска и лавный тренер «Комо» Сеск Фабрегас входят в список основных претендентов на пост главного тренера «Манчестер Сити» в случае ухода Хосепа Гвардиолы со своего поста, сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона.

Гвардиола занимает должность главного тренера «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Под его руководством команда шесть раз выиграла чемпионат Англии, два раза — Кубок Англии, четыре раза — Кубок английской лиги. В 2023 году «горожане» стали победителями Лиги чемпионов.