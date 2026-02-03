Скидки
Главная Футбол Новости

Артига назвал «Рубин» одной из самых популярных российских команд в Каталонии

Артига назвал «Рубин» одной из самых популярных российских команд в Каталонии
Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал о популярности казанского клуба в Каталонии.

«Для меня большая честь быть частью казанского «Рубина». Я должен сказать, что в Каталонии «Рубин» очень хорошо знают. Он является одной из самых популярных и известных российских команд. Что касается состояния команды, я прежде всего хочу сохранить всё то хорошее, что «Рубин» показал в первой части сезона, а таких аспектов очень много. А помимо этого фундамента просто дополнить некоторые моменты, которые я могу видеть иначе как тренер. Мы не пришли сюда, чтобы менять что‑то кардинально, а лишь сохранить всё хорошее, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Артига возглавил «Рубин» в зимнее трансферное окно, сменив на этом посту Рашида Рахимова. На зимний перерыв «Рубин» ушёл на седьмом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. В первом матче после зимней паузы команды сыграет с махачкалинским «Динамо».

Все новости

