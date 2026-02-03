The Athletic опубликовал подробности по информации о возможном переходе Тонали в «Арсенал»

Центральный хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали не покинет английский клуб до завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает The Athletic.

Как уточняет источник, разговоров между «Ньюкаслом» и «Арсеналом» не велось. Идея возможного перехода исходила от агента 25-летнего футболиста, который сам предложил кандидатуру Тонали лондонскому клубу.

Представитель итальянца связался со спортивным директором «Арсенала» Андреа Берта. Тот изучил ситуацию, однако развитие тема не получила. При этом руководство «Ньюкасла» также не рассматривало вариант расставания с полузащитником в это трансферное окно.

Напомним, «Ньюкасл» приобрёл Тонали у «Милана» летом 2023 года за € 70 млн. В текущем сезоне полузащитник записал на свой счёт 4 результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах.

