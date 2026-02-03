Именитый Петр Чех рассказал, как оказался в «Челси», и как мог перейти в топ-клуб Испании

Бывший вратарь сборной Чехии Петр Чех рассказал о деталях своего перехода из «Ренна» в «Челси», который состоялся летом 2004 года.

– Как проходил тот трансфер и почему вы решили, что «Челси» — правильный шаг на том этапе карьеры?

– После моего первого сезона в «Ренне» у меня был вариант переезда в Испанию — в один из сильнейших клубов мира. Однако меня не отпустили. У клуба был владелец, который тогда и до сих пор остаётся одним из самых богатых людей Франции. Он прямо сказал: «Мне не нужны деньги — мне нужен мой лучший вратарь».

Затем в январе появился «Челси» с новым проектом: новый владелец, высокие амбиции. Стало очевидно, что клуб собирается подписывать топ-игроков. И я подумал: «Окей, это действительно отличная возможность и очень интересный проект. Команда, которая не выигрывала чемпионат уже 50 лет». В такие моменты ловишь себя на мысли: «Я хочу быть частью этого».

Предложение поступило в январе, но «Ренн» заявил: «Вы можете купить его сейчас, но он доиграет сезон у нас». Я воспринял это как плюс — у меня было около пяти месяцев на подготовку.

Зимой переходить в АПЛ непросто: лига не делает пауз, все уже в оптимальной форме, а ты выпадаешь из ритма. Это может создать дополнительные сложности.

Поэтому для меня было даже полезно остаться, хорошо завершить сезон, затем сыграть на Евро-2004 в Португалии и уже после этого присоединиться к «Челси», будучи психологически готовым. Думаю, это пошло мне на пользу.

Единственный нюанс заключался в том, что контракт я подписывал при Клаудио Раньери, а когда приехал в Лондон, команду уже возглавлял Жозе Моуринью. Я не знал, плюс это или минус, но в итоге считаю, что плюс — с его приходом все начинали с чистого листа, — рассказал Чех на подкасте Setanta Sports в YouTube.

