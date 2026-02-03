Появилась информация о будущем тер Штегена на фоне слухов о возвращении в «Барселону»

Арендное соглашение между «Барселоной» и «Жироной» по Марку-Андре тер Штегену не будет разорвано досрочно, несмотря на травму голкипера. Об этом сообщил журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло в соцсетях.

2 февраля стало известно, что 33-летний немец получил повреждение задней поверхности бедра — диагностирован разрыв мышц с возможным вовлечением сухожилий. Ранее появлялась информация, что восстановление может занять до двух месяцев.

При таком сроке отсутствия у «Жироны» была опция досрочно прекратить аренду и вернуть вратаря в «Барселону». Однако, как уточнил Поло, в каталонском клубе подтвердили, что договор аренды продолжит действовать до июня. При этом, если возникнет необходимость, тер Штеген сможет проходить реабилитацию на базе «Барселоны».

Напомним, вратарь перешёл в «Жирону» 21 января и успел провести два матча — против «Хетафе» (1:1) и «Овьедо» (0:1).

