Александр Зинченко объяснил свой переход в «Аякс»

Новичок «Аякса» Александр Зинченко поделился первыми впечатлениями после перехода и рассказал о своих ожиданиях в интервью клубной пресс-службе.

– Какие у тебя эмоции от перехода?

– Я очень счастлив быть здесь. Сильно взволнован и с нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде, познакомлюсь со всеми в клубе и сыграю свой первый матч перед болельщиками.

– Переговоры заняли время. Как ты пережил этот период?

– Это были довольно стрессовые десять дней, но, слава Богу, все завершилось хорошо. Я действительно жду начала, прежде всего потому, что это большой клуб с огромной историей. Когда я узнал о таком варианте, сразу подумал: «Аякс» всегда играет в своём стиле, и он мне очень подходит. Хочется как можно быстрее приступить к работе.

– Почему именно этот стиль тебе близок?

– Потому что «Аякс» всегда делает ставку на комбинационный футбол, за которым приятно наблюдать. Очень надеюсь, что мне будет комфортно в такой игре.

– Это похоже на то, к чему ты привык в Англии?

– Да, и в «Манчестер Сити», и в «Арсенале». Это команды, которые любят контролировать мяч и доминировать на поле. А именно такой футбол мне нравится.

– Ты уже готов выходить на поле или нужно время?

– Я чувствую себя хорошо. Думаю, тренерский штаб оценит моё состояние, а дальше будет видно.

– Чего ты ждешь от ближайших месяцев в клубе?

– В первую очередь — сыграть свой первый матч перед болельщиками. Я очень рад стать частью команды, познакомиться со всеми в клубе и начать совместную работу.

– А если вернуться к этому разговору в конце сезона — какой результат тебя устроит?

– Прежде всего — выиграть все матчи, которые нам предстоит сыграть. А дальше посмотрим, где мы окажемся. Я понимаю цели клуба, чувствую требования к себе и знаю, что могу дать команде. Нужно много работать, а потом уже оценивать результат, — отметил Зинченко в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, игрок арендован до конца сезона.

