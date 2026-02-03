Турецкий журналист: Джон Дуран согласовал переход в «Зенит», всё решено

Турецкий журналист Эндер Бильгин на подкасте A Spor поделился инсайдом по поводу возможного трансфера Джона Дурана в «Зенит».

«Джон Дюран согласовал переход в «Зенит», всё решено. Футболист покинул Стамбул и продолжит карьеру в Санкт-Петербурге. За оставшуюся часть сезона игрок заработает € 4 млн, которые выплатит «Зенит». Остальную часть его зарплаты возьмёт на себя «Аль-Наср», — подтвержил Бельгин в подкасте.

Текущий сезон Джон Дуран начал в составе «Фенербахче», за турецкую команду нападающий выступает на правах аренды. В 10 матчах чемпионата Турции форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Драма «Спартака» с «Зенитом». Провал Карпина. ПЛН #108