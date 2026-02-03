Скидки
«Я хочу просто забыть про Джона Дурана». Экс-игрок «Фенербахче» — после слухов о «Зените»

«Я хочу просто забыть про Джона Дурана». Экс-игрок «Фенербахче» — после слухов о «Зените»
Бывший игрок и тренер «Фенербахче» Рыдван Дилмен высказался о форварде Джоне Дуране на фоне слухов о его уходе из клуба.

«Я хочу просто забыть про Джона Дурана. Мне надоели форварды-загадки в «Фенербахче». Эн-Несири тоже должен уйти. В последнее время я не могу вспомнить в «Фенербахче» нападающего без вопросов, кроме Джеко», — приводит слова Дилмена Ntvspor.net.

Напомним, ранее сообщалось, что Дуран согласовал аренду в «Зенит» до конца сезона. По слухам, российский клуб будет иметь опцию выкупа футболиста у «Аль-Насра».

Текущий сезон Джон Дуран начал в составе «Фенербахче», за турецкую команду нападающий выступает на правах аренды. В 10 матчах чемпионата Турции форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи.

