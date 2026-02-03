Карим Бензема перешёл в «Аль-Хиляль», дубль Капризова в НХЛ. Главное к утру

Звёздный форвард Карим Бензема перешёл из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль», российский нападающий Кирилл Капризов оформил дубль за «Миннесоту Уайлд» в матче НХЛ, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по очкам за один клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

