3 февраля главные новости спорта, хоккей, футбол, НХЛ, футбольные трансферы

Карим Бензема перешёл в «Аль-Хиляль», дубль Капризова в НХЛ. Главное к утру
Звёздный форвард Карим Бензема перешёл из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль», российский нападающий Кирилл Капризов оформил дубль за «Миннесоту Уайлд» в матче НХЛ, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по очкам за один клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Аль-Хиляль» представил Карима Бензема в качестве новичка клуба.
  2. Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу в овертайме над «Монреалем», у Демидова гол.
  3. Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по количеству очков за один клуб.
  4. Пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть конкурента в борьбе за плей-офф НХЛ «Айлендерс».
  5. Турецкий журналист: Джон Дуран согласовал переход в «Зенит», всё решено.
  6. Передача Малкина и гол+пас Чинахова не помогли «Питтсбургу» избежать поражения от «Оттавы».
  7. Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» из-за недовольства, отступные — € 50 млн.
  8. Демидов увеличил лидерский отрыв в гонке новичков НХЛ, прервав 7-матчевую безголевую серию.
  9. «Удинезе» переиграл «Рому» в матче 23-го тура Серии А.
  10. «Атлетико» объявил о подписании контракта с Лукманом.

