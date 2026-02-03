Карим Бензема перешёл в «Аль-Хиляль», дубль Капризова в НХЛ. Главное к утру
Звёздный форвард Карим Бензема перешёл из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль», российский нападающий Кирилл Капризов оформил дубль за «Миннесоту Уайлд» в матче НХЛ, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по очкам за один клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Аль-Хиляль» представил Карима Бензема в качестве новичка клуба.
- Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу в овертайме над «Монреалем», у Демидова гол.
- Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по количеству очков за один клуб.
- Пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть конкурента в борьбе за плей-офф НХЛ «Айлендерс».
- Турецкий журналист: Джон Дуран согласовал переход в «Зенит», всё решено.
- Передача Малкина и гол+пас Чинахова не помогли «Питтсбургу» избежать поражения от «Оттавы».
- Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» из-за недовольства, отступные — € 50 млн.
- Демидов увеличил лидерский отрыв в гонке новичков НХЛ, прервав 7-матчевую безголевую серию.
- «Удинезе» переиграл «Рому» в матче 23-го тура Серии А.
- «Атлетико» объявил о подписании контракта с Лукманом.
