ЦСКА — «Краснодар»: во сколько начало матча Зимнего Кубка РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА — Краснодар: во сколько начало матча Зимнего Кубка РПЛ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 3 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:15 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, имея в активе 36 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

Календарь матчей Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная сетка Зимнего Кубка РПЛ
