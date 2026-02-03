ЦСКА — «Краснодар»: текстовая трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 19:15 мск

Сегодня, 3 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

03 февраля 2026, вторник. 19:15 МСК ЦСКА Москва Не начался Краснодар

Напомним, Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, записав в актив 36 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».