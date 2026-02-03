Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Краснодар: текстовая онлайн-трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 19:15 мск

ЦСКА — «Краснодар»: текстовая трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 19:15 мск
Комментарии

Сегодня, 3 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Напомним, Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, записав в актив 36 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

Календарь матчей Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная сетка Зимнего Кубка РПЛ
Материалы по теме
Топ-события вторника: ЦСКА — «Краснодар» и «Зенит» — «Динамо», Овечкин в НХЛ, теннис и НБА
Топ-события вторника: ЦСКА — «Краснодар» и «Зенит» — «Динамо», Овечкин в НХЛ, теннис и НБА
