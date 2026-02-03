«Челси» — «Арсенал»: во сколько начало, где смотреть матч 1/2 финала Кубка лиги

Сегодня, 3 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Арсеналом». Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» (Лондон). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:00 мск. Официально на территории Российской Федерации игру между «синими» и «канонирами» транслировать не будут. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая полуфинальная встреча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси» завершилась победой «канониров» со счётом 3:2.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В прошлогоднем финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» и впервые в своей истории выиграли этот трофей. Голами в матче с «Ливерпулем» отметились Александер Исак и Дэн Бёрн.