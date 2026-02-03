«Зенит» — «Динамо»: во сколько начало матча Зимнего Кубка РПЛ, где смотреть онлайн

Сегодня, 3 февраля, стартует новый розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ. В первом матче турнира встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Эта игра, как и весь турнир, пройдёт в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате. Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».