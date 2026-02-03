Скидки
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
23:10 Мск
Главная Футбол Новости

Арсенал — Челси: текстовая трансляция матча 1/2 финала Кубка английской лиги начнётся в 23:00 мск

«Арсенал» — «Челси»: текстовая трансляция матча Кубка лиги начнётся в 23:00 мск
Комментарии

Сегодня, 3 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Арсеналом». Команды сыграют на стадионе «Эмирейтс» (Лондон). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Первая полуфинальная встреча Кубка лиги между «Арсеналом» и «Челси» завершилась победой «канониров» со счётом 3:2.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл». В прошлогоднем финале «сороки» одолели «Ливерпуль» и впервые в своей истории взяли этот трофей. Голами в матче с «Ливерпулем» отметились Александер Исак и Дэн Бёрн.

