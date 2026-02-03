Защитник «Ренна» Жереми Жаке: для меня большая честь подписать контракт с «Ливерпулем»

Защитник Жереми Жаке подтвердил свой переход в «Ливерпуль» из «Ренна». 20-летний футболист подписал контракт с английским клубом, который опередил «Челси» в борьбе за игрока, заплатив € 60 млн. «Ливерпуль» достиг договорённости с «Ренном» о трансфере центрального защитника, который продолжит выступать за команду Лиги 1 до конца текущего сезона.

«Для меня большая честь подписать контракт с «Ливерпулем», одним из величайших футбольных клубов мира. Для меня также было очень важно завершить своё приключение в красно-чёрной форме на высокой ноте, в клубе, с которым я вырос, в клубе, который мне так дорог. Я подхожу ко второй половине сезона с желанием испытать прекрасные эмоции вместе со своими товарищами по команде и болельщиками», — приводит слова Жаке Goal.

Жаке сыграл пять матчей за молодёжную сборную Франции до 21 года и провёл 18 игр за «Ренн» в высшем дивизионе страны в этом сезоне. С момента дебюта в январе 2024 года центральный защитник сыграл 31 матч за «Ренн».