«Челси» — «Арсенал»: как команды играли друг с другом последние пять встреч

Сегодня, 3 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» (Лондон). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Арсенала» и «Челси» друг с другом:

Кубок лиги, 1/2 финала, 14 января 2026 года, «Челси» — «Арсенал» — 2:3;

АПЛ, 13-й тур, 30 октября 2025 года, «Челси» — «Арсенал» — 1:1;

АПЛ, 29-й тур, 16 марта 2025 года, «Арсенал» — «Челси» — 1:0;

АПЛ, 11-й тур, 11 ноября 2024 года, «Челси» — «Арсенал» — 1:1;

АПЛ, 26-й тур, 23 марта 2024 года, «Арсенал» — «Челси» — 5:0;

С историей личных встреч «Челси» и «Арсенала» можно ознакомиться по ссылке.