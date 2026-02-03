Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 3 февраля

Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 3 февраля
Комментарии

Сегодня, 3 февраля, стартует новый розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ. В рамках игрового дня состоятся два матча с участием топ-клубов Мир РПЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с программой игрового дня.

Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 3 февраля (время — московское):

  • 15:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва);
  • 19:30. ЦСКА (Москва) – «Краснодар» (Краснодар).

Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате. Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

Календарь Зимнего Кубка РПЛ
Материалы по теме
«Зенит» — «Динамо» М. Ролану Гусеву нужнее «Зенит» — «Динамо» М. Ролану Гусеву нужнее
ЦСКА — «Краснодар». Челестини закатывает рукава ЦСКА — «Краснодар». Челестини закатывает рукава
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android