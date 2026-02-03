Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 3 февраля
Сегодня, 3 февраля, стартует новый розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ. В рамках игрового дня состоятся два матча с участием топ-клубов Мир РПЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с программой игрового дня.
Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 3 февраля (время — московское):
- 15:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва);
- 19:30. ЦСКА (Москва) – «Краснодар» (Краснодар).
Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате. Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля.
Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».
