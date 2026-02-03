Радимов ответил, кто является фаворитом Зимнего Кубка РПЛ

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов ответил на вопрос о фаворите Winline Зимнего Кубка РПЛ — 2026. Он считает, что сейчас наиболее выигрышно смотрится «Зенит». В турнире также примут участие «Краснодар», ЦСКА и «Динамо».

«Многое будет зависеть от того, чья физическая форма окажется лучше на данный момент. До возобновления сезона ещё очень далеко, и команды могут находиться в совершенно разных кондициях, имея разные подготовительные планы и вариации комбинирования состава.

При прочих равных, конечно, «Зенит» смотрится очень выигрышно. Я за всё последнее время не видел, чтобы «Зенит» так хорошо выглядел на предсезонных матчах, как сейчас», — заявил Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».