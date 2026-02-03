Уэйн Руни: «Манчестер Юнайтед» снова стал выглядеть как «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о работе тренера Майкла Кэррика с командой. Под руководством специалиста манкунианцы одержали три победы в трёх матчах АПЛ. В этих встречах были обыграны «Манчестер Сити» (2:0), «Арсенал» (3:2) и «Фулхэм» (3:2).

«Манчестер Юнайтед» снова стал выглядеть как «Манчестер Юнайтед». Думаю, что Майкл отлично справляется со своей работой, и, независимо от того, что говорят другие, если он продолжит в том же духе до конца сезона, то клуб должен предложить ему работу на постоянной основе», — приводит слова Руни BBC.

После 24 туров «Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 41 очком. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 12 очков.