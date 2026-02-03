Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Митрюшкин рассказал о голосовании за нового капитана «Локомотива»

Антон Митрюшкин рассказал о голосовании за нового капитана «Локомотива»
Комментарии

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о голосовании за нового капитана железнодорожников. Вопрос назначения нового капитана встал после перехода Дмитрия Баринова в ЦСКА, им стал Митрюшкин.

— Ожидания от голосования?
— Было интересно, конечно. Все ждали с нетерпением [итогов голосования]. Никто не знал, на самом деле, было всё так быстро объявлено, что будет голосование, поэтому были, конечно, шутки, подколы, предположения, разговоры. Но я старался не зацикливаться на этом.

— Кто голосовал за Антона Митрюшкина?
— У меня жизненный принцип — за себя ни в каких голосованиях и никогда не голосую. Ну, примерно, наверное, понимал, кто может проголосовать [за меня] из таких ребят, с кем поближе дружим, общаемся. Всё равно этот вопрос обсуждали, думали, так что примерно понимал, — сказал Митрюшкин в интервью пресс-службе «Локомотива».

Материалы по теме
Официально
Митрюшкин — новый капитан «Локомотива». Команда также выбрала вице-капитанов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android