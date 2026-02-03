Антон Митрюшкин рассказал о голосовании за нового капитана «Локомотива»

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о голосовании за нового капитана железнодорожников. Вопрос назначения нового капитана встал после перехода Дмитрия Баринова в ЦСКА, им стал Митрюшкин.

— Ожидания от голосования?

— Было интересно, конечно. Все ждали с нетерпением [итогов голосования]. Никто не знал, на самом деле, было всё так быстро объявлено, что будет голосование, поэтому были, конечно, шутки, подколы, предположения, разговоры. Но я старался не зацикливаться на этом.

— Кто голосовал за Антона Митрюшкина?

— У меня жизненный принцип — за себя ни в каких голосованиях и никогда не голосую. Ну, примерно, наверное, понимал, кто может проголосовать [за меня] из таких ребят, с кем поближе дружим, общаемся. Всё равно этот вопрос обсуждали, думали, так что примерно понимал, — сказал Митрюшкин в интервью пресс-службе «Локомотива».