Карим Бензема поблагодарил «Аль-Иттихад» после перехода в «Аль-Хиляль»

Комментарии

Нападающий Карим Бензема, который перешёл из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль», высказался о завершении своего периода в предыдущем клубе.

«Аль-Иттихад, эта глава подходит к концу, но уважение и благодарность останутся навсегда. Спасибо клубу, персоналу, моим товарищам по команде и особенно болельщикам за тёплый приём, любовь и энергию, которую вы мне дарили каждый день.

Этот путь дал мне очень многое, как в личном, так и в профессиональном плане. Я ухожу с высоко поднятой головой, гордясь тем, что носил эти цвета, и всем тем, что мы разделили. Желаю вам всего наилучшего в будущем. С уважением, КБ», — говорится в сообщении Бензема в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что французский нападающий отказался от предложения о новом контракте от «Аль-Иттихада». Бензема выступает в чемпионате Саудовской Аравии с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету 16 забитых мячей в 21 матче за клуб во всех соревнованиях.

