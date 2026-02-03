Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гундеть начнут». Гурцкая объяснил, почему «Зенит» берёт Дурана в аренду, а не покупает

«Гундеть начнут». Гурцкая объяснил, почему «Зенит» берёт Дурана в аренду, а не покупает
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о готовящемся переходе нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит». Ранее СМИ сообщили, что стороны достигли договорённости по сделке — это будет аренда с правом выкупа.

«У «Зенита» тяжёлый финиш сезона, где им нужно постараться выиграть хотя бы один из двух разыгрываемых трофеев. А нападающего нет. Средний нападающий, который ничего вам не гарантирует, стоит от € 15 млн. Нападающий, который принесёт 8-10 голов – от € 25 млн. Получается, сейчас «Зенит» должен выйти на рынок и купить нападающего за € 40 млн. И люди начнут гундеть.

Но самое страшное в другом. Если «Зенит» не выиграет чемпионат, то гундеть начнут и акционеры: «Зачем мы купили нападающего за € 40 млн?» Поэтому лучше взять в аренду. Ситуация может стать выигрышной для обоих участников. «Зениту» нужен нападающий на четыре месяца. Они могли связаться с агентом, попросить попробовать реанимировать карьеру Дурана. За четыре месяца, может быть, он не начнёт устраивать скандалы», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
«Я хочу просто забыть про Джона Дурана». Экс-игрок «Фенербахче» — после слухов о «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android