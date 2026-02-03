Скидки
«Для меня это непонятное решение». Евгений Ловчев — об увольнении Рахимова из «Рубина»

Комментарии

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал увольнение Рашида Рахимова с поста главного тренера «Рубина».

«Не понимаю решения уволить Рахимова. Он работал хорошо, с этим составом шёл в середине таблицы, выдавал хорошие игры. Для меня это непонятное решение. Если бы в «Рубин» привезли Анчелотти или Гвардиолу, я бы сказал: «Да, давайте посмотрим». А здесь… Для меня это непонятно. Видимо, кланы, которые боролись за это место, хотели поставить своего человека», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На момент увольнения «Рубин» занимал седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. После ухода Рахимова команду возглавил испанец Франк Артига.

