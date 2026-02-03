Скидки
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
«Он холост и ищет любви». Орлов — о возможном новичке «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о готовящемся переходе нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит». Ранее СМИ сообщили, что стороны достигли договорённости по сделке — это будет аренда с правом выкупа.

«У «Зенита», похоже, два иностранных новичка. Дабл Джон — Джон Джон. И Дуран — колумбиец. Помните, я сказал, что ищем центрального нападающего, похожего на Кордобу, и не бразильца? Вот это он и есть! Колумбиец, да.

Почему Дуран не хочет возвращаться в Саудовскую Аравию? Он холост и хочет любви. Он летал в Бахрейн после каждого матча — там более светское государство. Это надоело организаторам, был конфликт на этой почве. Затем Дуран оттуда уехал и сказал, что никогда туда не возвратится. И уехал в «Фенербахче». Он в поисках», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

