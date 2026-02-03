Скидки
«Давно пора это сделать!» Гасилин — о заявлении Инфантино о возможном снятии бана с России

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о словах президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«Давно пора это сделать! Возвращайте! Я думаю, если президент такой организации, как ФИФА, публично делает подобное заявление, значит, идут какие‑то переговоры на этот счёт», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

