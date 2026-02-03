«Надо меньше болтать». В Госдуме отреагировали на заявление ФИФА по допуску россиян

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывание президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«Проблема в том, что мы с вами не до конца смотрим на развитие событий. Инфантино действительно сделал заявление, но мы не обращаем внимания на продолжение. Выступили Reuters и наши украинские соседи. Инфантино сказал, что будет рассматриваться вопрос, чтобы в будущем не было отстранений никаких команд по национальному признаку. Однако мы уже слышали несколько заявлений от ФИФА и УЕФА, что надо возвращать спортсменов. Если ты хочешь вернуть — верни. Зачем просто говорить?

А что происходило дальше? Ничего не происходило. Дальше поднималась волна негодования несколькими странами и всё возвращалось на круги своя. Хочешь сделать — сделай. Надо меньше болтать. Однако в дальнейшем выступил Reuters, что совет не будет принимать решение по возвращению россиян из-за жёсткой позиции некоторых стран. Также выступили сами украинцы, что не согласны с заявлением Инфантино. Якобы никакого эффекта отстранения нет. Если будет возвращение, они будут бойкотировать, а это подхватили несколько стран. Эти вещи надо пресекать изначально.

Почему ФИФА молчит на эту тему? Бойкот — самое страшное в спорте. Если ФИФА сейчас не покажет зубы, силы сильнейшей федерации в мире будут развеяны. Инфантино должен довести это дело до конца. Не надо декларировать намерения. Сказал — сделал», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.