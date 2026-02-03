Полузащитник «Торпедо» Артур Галоян уходит в аренду в «Шинник» до конца сезона-2025/2026

Полузащитник «Торпедо» Артур Галоян переходит в аренду в ярославский «Шинник» до конца сезона-2025/2026. Соглашение между московским клубом и «Шинником» включает возможность выкупа прав на футболиста ярославским клубом. Об этом сообщает официальный сайт «Торпедо».

В текущем сезоне-2025/2026 Галоян провёл за «Торпедо» 23 матча, в которых забил два мяча в играх Кубка России. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в € 400 тыс.

На данный момент «Торпедо» занимает 15-е место в таблице Лиги Pari, имея в активе 21 очко после 21 тура. Ярославский «Шинник» располагается на 11-й строчке, набрав 26 очков.