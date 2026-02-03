Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Торпедо» Артур Галоян уходит в аренду в «Шинник» до конца сезона-2025/2026

Полузащитник «Торпедо» Артур Галоян уходит в аренду в «Шинник» до конца сезона-2025/2026
Комментарии

Полузащитник «Торпедо» Артур Галоян переходит в аренду в ярославский «Шинник» до конца сезона-2025/2026. Соглашение между московским клубом и «Шинником» включает возможность выкупа прав на футболиста ярославским клубом. Об этом сообщает официальный сайт «Торпедо».

В текущем сезоне-2025/2026 Галоян провёл за «Торпедо» 23 матча, в которых забил два мяча в играх Кубка России. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в € 400 тыс.

На данный момент «Торпедо» занимает 15-е место в таблице Лиги Pari, имея в активе 21 очко после 21 тура. Ярославский «Шинник» располагается на 11-й строчке, набрав 26 очков.

Материалы по теме
Официально
«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника из «Шинника»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android