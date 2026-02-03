Роналду может покинуть «Аль-Наср», Криштиану несчастен в саудовском клубе — Record

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может покинуть клуб из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно, сообщает онлайн-издание Record. По данным источника, 40-летний футболист чувствует себя несчастным в «Аль-Насре» и рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе и МЛС.

Отмечается, что выкупить Роналду можно за € 50 млн. Криштиану выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего, ранее выступавшего за «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Спортинг», в € 12 млн.