Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду может покинуть «Аль-Наср», Криштиану несчастен в саудовском клубе — Record

Роналду может покинуть «Аль-Наср», Криштиану несчастен в саудовском клубе — Record
Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может покинуть клуб из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно, сообщает онлайн-издание Record. По данным источника, 40-летний футболист чувствует себя несчастным в «Аль-Насре» и рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе и МЛС.

Отмечается, что выкупить Роналду можно за € 50 млн. Криштиану выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего, ранее выступавшего за «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Спортинг», в € 12 млн.

Материалы по теме
Роналду устроил бунт в «Аль-Насре»! Готов к бойкоту, чтобы повлиять на руководство
Роналду устроил бунт в «Аль-Насре»! Готов к бойкоту, чтобы повлиять на руководство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android