«Альбасете» — «Барселона»: трансляция матча 1/4 финала Кубка Испании начнётся в 23:00

Сегодня, 3 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встретятся «Альбасете» из второй по силе лиги страны и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Карлос Бельмонте» в Альбасете (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1/8 финала Кубка Испании «Альбасете» одержал победу над мадридским «Реалом» (3:2). «Барселона» на данной стадии переиграла «Расинг» — 2:0.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.