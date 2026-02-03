Скидки
Главная Футбол Новости

Зенит — Динамо: прямая онлайн-трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 15:00 мск 3 февраля 2026

«Зенит» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск
Комментарии

Сегодня, 3 февраля, стартует новый розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ. В первом матче турнира встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Эта игра, как и весь турнир, пройдёт в Абу-Даби. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ
03 февраля 2026, вторник. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате. Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

