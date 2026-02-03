Скидки
«Тёмная лошадка». Канищев — о Дуране в «Зените»

Российский экс-футболист Александр Канищев высказался о готовящемся переходе нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит». Ранее СМИ сообщили, что стороны достигли договорённости по сделке — это будет аренда с правом выкупа.

«Дуран вообще неизвестный для меня футболист. Я даже не знаю, о ком идёт речь. Не видел его в деле, чтобы как-то определить его уровень. Если «Зенит» его берёт, значит, отслеживали возможности и знают Дурана. Для меня это тёмная лошадка», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Текущий сезон Джон Дуран начал в составе «Фенербахче», за турецкую команду нападающий выступает на правах аренды. В 10 матчах чемпионата Турции форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи.

