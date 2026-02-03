Скидки
Кристоф Дюгарри — о переходе Жаке в «Ливерпуль»: «Ренн» молодцы, нашли лоха за € 72 млн

Комментарии

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о переходе защитника Жереми Жаке из «Ренна» в «Ливерпуль». Футболист присоединится к английской команде летом, этот сезон он доиграет в «Ренне». Сообщалось, что «Ливерпуль» согласился выплатить фиксированную сумму в € 66,3 млн плюс потенциальные € 5,7 млн в виде бонусов за защитника.

«У меня нет цели обидеть парня. Он ни в чём не виноват, и мы желаем ему всего наилучшего. Но когда у тебя есть такие лохи… Молодцы, «Ренн». «Ренну» удалось найти такого лоха, как «Ливерпуль», за € 72 млн.

Пускай английские клубы продолжают тратить десятки миллионов. Футбол сошёл с ума», – приводит слова Дюгарри RMC Sport.

