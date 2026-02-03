Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Матвей Лукин пропустит матч Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром»

Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин не сыграет с «Краснодаром» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. Футболист испытывает неприятные ощущения в районе задней поверхности бедра. Игра ЦСКА — «Краснодар» пройдёт сегодня, 3 февраля.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . WINLINE Зимний Кубок РПЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Ребята, всем привет. К сожалению, в сегодняшнем матче с «Краснодаром» не буду принимать участия — на днях почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Вот. Ничего страшного, просто решили не рисковать. Готовлюсь индивидуально, усредно работаю, чтобы в следующем матче принять участие и помочь команде. Надеюсь, сегодня будет победа. ЦСКА всегда будет первым», — сказал Лукин в опубликованном в телеграм-канале ЦСКА видео.

