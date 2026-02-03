Тренер «Ренна» Бейе прокомментировал переход Жереми Жаке в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ренна» Хабиб Бейе оценил переход защитника Жереми Жаке в «Ливерпуль». Мерсисайдцы подписали 20-летнего игрока за € 60 млн + € 12 млн в виде бонусов. Жаке присоединится к команде летом, «Ренн» сохранит его в составе до конца текущего сезона.

«Мы получили сумму, которую запрашивал клуб, учли желание игрока и сохранили его до конца сезона – пожалуй, это лучшая сделка, которую можно было заключить. Это хрестоматийный случай. Что бы мы ни делали, что бы ни происходило, мы ниже по уровню, задачам и зарплате. У нас нет ресурсов, чтобы конкурировать», – приводит слова Бейе RMC Sport.

В данный момент Жереми Жаке находится в Ливерпуле для завершения своего трансфера. В следующем сезоне он станет игроком «красных». За защитником внимательно следили такие клубы, как «Милан», «Реал» и «Бавария».