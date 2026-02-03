Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ренна» Бейе прокомментировал переход Жереми Жаке в «Ливерпуль»

Тренер «Ренна» Бейе прокомментировал переход Жереми Жаке в «Ливерпуль»
Комментарии

Главный тренер «Ренна» Хабиб Бейе оценил переход защитника Жереми Жаке в «Ливерпуль». Мерсисайдцы подписали 20-летнего игрока за € 60 млн + € 12 млн в виде бонусов. Жаке присоединится к команде летом, «Ренн» сохранит его в составе до конца текущего сезона.

«Мы получили сумму, которую запрашивал клуб, учли желание игрока и сохранили его до конца сезона – пожалуй, это лучшая сделка, которую можно было заключить. Это хрестоматийный случай. Что бы мы ни делали, что бы ни происходило, мы ниже по уровню, задачам и зарплате. У нас нет ресурсов, чтобы конкурировать», – приводит слова Бейе RMC Sport.

В данный момент Жереми Жаке находится в Ливерпуле для завершения своего трансфера. В следующем сезоне он станет игроком «красных». За защитником внимательно следили такие клубы, как «Милан», «Реал» и «Бавария».

Материалы по теме
Защитник «Ренна» Жереми Жаке: для меня большая честь подписать контракт с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android