Канищев: практика с Жерсоном показала — бразильская диаспора в «Зените» помогает не всем

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал трансфер Джона Джона в стан сине-бело-голубых.

«Вполне возможно, что Джон Джон попечётся на опыте малоизвестных на европейской арене тёмных лошадок. Риск присутствует. Можно только ожидать и посмотреть в деле. Бразильская диаспора в «Зените» большая — это помогает адаптироваться, но не всем, как показала практика с Жерсоном», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора 23-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.